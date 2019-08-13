ONUR DİNÇER

Bordo-mavililerin Nijeryalı futbolcusu, “Obi Mikel’in Trabzonspor’a transferi, takımda önemli değişiklikler olacağı, daha iyi futbol oynayan bir takım haline geleceğimiz anlamına geliyor. Şampiyonluk kolay değil ama hiç imkansız da değil, bu sezon son derece olası” dedi.

Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi, Milliyet’in sorularını yanıtladı. Aşil tendonundan geçtiğimiz sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan, son günlerde topla çalışmalara başlayan oyuncu “İyileşme sürecim iyi gidiyor. Artık tamamlanmasına az kaldı, yakında sahalara döneceğim. Bir an önce takıma monte olup, elimden gelen katkıyı sunmak istiyorum” dedi.

Süper Lig’de bu sezon iddialı olduklarını, camianın uzun süredir özlemini çektiği başarı için mücadele edeceklerini söyleyen Onazi “Hedefimiz şampiyonluk. Kolay değil farkındayız ama bu hedef doğrultusunda gerçekten çok çalışıyoruz. İmkansız olmadığını da biliyoruz, bu sezon bu hedefe ulaşmak bizim için son derece olası” diye konuştu.



‘İlham kaynağım’

Transfer sürecinde gelen ve giden oyuncuları göz önünde bulundurarak takımın son durumunu değerlendiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendileri açısından en flaş transfer olan vatandaşı Obi Mikel ile ilgili düşüncelerini de açıkladı. “Takımdan ayrılanlar ve yeni eklemlenenler oldu. Bu süreç transfer döneminin sonuna kadar sürecek ve o zaman tam olarak bir değerlendirme yapma şansımız olacak” diyen Onazi şöyle devam etti:

“Ancak şunu söyleyebilirim ki, Obi Mikel ile daha iyi futbol oynayan bir takım haline geleceğiz. Kendisi futbolda nerdeyse her başarıya ulaşmış bir isim. Biz de Mikel ile daha büyük başarılar yakalayacağız. Onu yakından tanıyorum, kişiliği ve kalitesi üst düzeydir. Obi Mikel kişisel olarak benim de ilham kaynağım, bugünkü Onazi olmamı etkilemiş bir futbolcu. Trabzonspor’a gelmesi demek takımda önemli değişiklikler olacağı ve daha iyi olacağımız anlamına geliyor.”

‘Dünyanın en iyi taraftarı’

Sparta Prag ile olan UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu eşleşmesini değerlendiren Onazi, 2-2’lik ilk maç avantajının ardından rövanş öncesinde “Sparta çok önemli bir rakip. Ciddiye alıyor ve sıkı çalışıyoruz” dedi. Tecrübeli futbolcu, desteklerini hep arkasında hissettiğini söylediği taraftarlar ile ilgili de yorumda bulundu ve “Trabzonspor taraftarı benim için dünyanın en iyi taraftarıdır” ifadelerini kullandı.