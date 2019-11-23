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23.11.2019 - 08:00 |

‘HeForShe’ ile 1 yıl

Fenerbahçe Spor Kulübü, Tüpraş’ın desteği ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin başlattığı ‘HeforShe Hareketine verdiği destekte birinci yılı doldurdu.

‘HeForShe’ ile 1 yıl

Fenerbahçe Spor Kulübü, Tüpraş’ın desteği ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) ‘Eşitliğe ancak kadınlar ve erkekler omuz omuza verdikleri zaman ulaşabiliriz’ diyerek başlattığı ‘HeforShe Hareketine verdiği destekte birinci yılı doldurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan resmi açıklamada, “Daha iyi bir toplum, daha iyi bir gelecek ve aydınlık yarınlar için ‘Birlikte Eşitiz’ dediğimiz bir yılın ardından!” başlığı kullanıldı. HeForShe kapsamında bir yılda yapılan tüm proje ve çalışmalarla fotoğraflarla birlikte anımsatıldı.

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