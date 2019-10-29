Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor: 3-0

Ziraat Türkiye Kupası 4 Turu'nda TFF 2’nci Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon, konuk ettiği TFF 1’inci Lig temsilcisi Ekol Göz Menemenspor’u 3-0 yenerek tur atladı. Menemenspor ise bu turda Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti.

Stat: Vakfıkebir

Hakemler: Adem Sarıtaş xxx, Nurettin Dinçer Demir xxx, Hüaseyin Can xxx

Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir xxx, Talha Yazgan xxx, Emre Akgün xxx, Bahadır Erol xx (Dede Çelik dk. 69 x), Volkan xxx, Emrullah Kokoç xxx, Hakan Yavuz xxx, Caner Aktaş xx (Mertcan Çam dk. 60 xx), Murat Cem Akpınar xxx (Taha Balcı dk. 86 ?), Ali Aydemir xx, Muhammet Haşim Çoban xxx,

Yedekler: Gökhan, Oğuzhan, Samet, Hasan

Menemenspor: Amir x, Alberk x (Mehmet Boztehpe dk.76 ?), Semih, Abdelaye Diakite x, Furkan x,Muhammed Ali Doğan x (Murat Erdemir dk. 70 x), İbrahim Sangare x, Galip x, Sikıru Olatunbosun x, Halil İbrahim x (Murat Elkatmış dk. 59 x), Hüseyin Çolak x

Goller: Murat Cem Akpınar (dk.41), Ali Aydemir (dk.52 ve 88) (Hekimoğlu Trabzon FK)

Sarı Kartlar: Emrullah Kokoç, Mertcan Çam (Hekimoğlu Trabzon FK)