Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir: 0-1
Ziraat Türkiye Kupası 5. turu ilk maçında Başakşehir, deplasmanda Hekimoğlu Trabzon'u Demba Ba'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Hekimoğlu Trabzon FK, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Müsabakayı, Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.
HEKİMOĞLU TRABZON - BAŞAKŞEHİR: 0-1
GOL! 5' Demba Ba
29. dakikada Hekimoğlu Trabzon penaltı kaçırdı.
İLK 11'ler:
Hekimoğlu Trabzon: Bekir Demircan, Miraç Acer, Talha Yazgan, Emre Akgün, Bahadır Erol, Volkan Altınsoy, Maksut Taşkıran, Samet Yalçın, Hakan Yavuz, Mertcan Çam, Taha Balcı
Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed Emin Sarıkaya, Vieira, Carlos Ponck, Aziz Behich, Azubuike, Gökhan İnler, Berkay Özcan, Aleksic, Robinho, Demba Ba
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Aleksic'in kale sahası içine doğru gönderdiği topu takip eden Demba Ba kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 0-1
23. dakikada Aleksic'in sağ çaprazdan kullandığı direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kale direği dibinde iyi yer tutan kaleci Bekir meşin yuvarlağı kornere çeldi.
28. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası içinde Miguel Vieira'nın Mertcan Çam'a müdahalesinde hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Taha Balcı'nın kullandığı penaltı atışını Volkan Babacan kurtardı.
38. dakikada Mercan Çam'ın derinlemesine pasında kaleyi karşısında gören Taha Balcı'nın sert şutunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Ali Aydemir'in pasıyla ceza sahası içine giren Maksut'un vuruşunda kaleci Volkan Babacan'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
84. dakikada Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı top Taha Balcı'nın önüne düştü. Taha'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü.