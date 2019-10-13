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13.10.2019 - 08:00 |

Hem sıralama hem yarış!

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda Japonya düzenlenecek yarışla ilgili önemli bir karar alındı.

Hem sıralama hem yarış!

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, Japonya’da yapılacak sezonun 17. yarışıyla sürecek. Ülke genelinde etkili olması beklenen Hagabis Tayfunu’nun yarışçılar, seyirciler ve organizasyon yetkililerinin güvenliğini tehlikeye atma ihtimali göz önüne alınmasının ardından hem sıralama turları hem de yarış bugün yapılacak. TSİ 08.10’daki mücadeleden üç saat önce pilotların yerlere belirlenecek. Sıralama turları gerçekleşemezse son yarıştaki sıralama geçerli olacak.

 

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