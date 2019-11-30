Hem yetenekli hem hesaplı!

Devre arası transfer döneminde, nokta atışı yaparak ligin 2. yarısına daha güçlü bir şekilde girmek isteyen Beşiktaş’ta, yönetim forvet ve kanat için kolları sıvadı.

Kadrodan bazı isimleri de göndermenin planlarını yapan yönetim, devre arasında yıldız, geçmişi kariyerli fakat son yıllarda düşüşte olan isimler yerine, takıma katkı sağlayabilecek oyuncuların peşine düştü. Yönetimden futbol şubesine bakan Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, bu konudaki çalışmalarına son sürat devam ederken. Başkan Ahmet Nur Çebi de, kaynak bulma konusunda girişimlerini sürdürüyor.



Hem TFF hem de borç yapılandırmasını yapan bankaların denetiminde olunması nedeniyle, bütçede kılı kırk yaran yönetim, takım içerisindeki maaş dengelerini de bozmamaya çalışacak. Kanat ve forvet çalışmalarını sadece Avrupa’da değil, kıta dışında da sürdüren yönetimi, her iki ismi de kiralama yöntemiyle almaya çalışacak.



Kanatlar konusunda yönetime rapor sunan Avcı’nın, kadrodaki isimlerden uzun vadede sonuç alınabileceğini fakat kısa vadede ligin ikinci yarısının bu anlamda sıkıntılı geçebileceğini söylediği öğrenildi. Bu nedenle zaman zaman Caner’i sağ açıkta oynatmak zorunda kaldığını da ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, ligin ilk yarısının bitiminde zirvede olunması halinde, iki transferle şampiyonluğun en güçlü adıya olunacağını da raporuna eklediği bildirildi.