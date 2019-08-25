Henrique, 38 km'ye çıktı, Bolt'u tarihe gömdü!

Brezilya ekiplerinden Flamengo forması giyen Bruno Henrique, tarihe geçti. Maç esnasında saatte 38 km hıza ulaşan 28 yaşındaki futbolcu, Real Madridli Gareth Bale’ın 36.9 km’lik rekorunu kırdı.

Böylece Sambacı, futbol tarihindeki en hızlı isim olma unvanını ele geçirdi.

Atletizmde 100 metre efsanesi olan ve 37.5 km hızla koşan Usain Bolt bile bu gelişmenin ardından Bruno Henrique’nin gerisinde kaldı.