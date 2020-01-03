Henry Onyekuru bedelsiz geliyor

Galatasaray ile Monaco arasındaki Henry Onyekuru anlaşmasının finansal detayları belli oldu. Buna göre sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızı 6 aylığına kiralayacak ve sadece Fransız ekibinden aldığı ücretini karşılayacak. Monaco’ya Onyekuru için kiralama bedeli ödenmeyecek.



Bu arada Galatasaray’ın Onyekuru’yu 1.5 sezonluğuna kiralamak istediği ancak Monaco’nun bu teklife olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Fransız ekibi geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcuyu 13,5 milyon euro karşılığında Everton’dan kadrosuna katmıştı.