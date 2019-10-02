Henry Onyekuru için transfer iddiası

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giydikten sonra yaz transfer döneminde Monaco'nun yolunu tutan Henry Onyekuru ile ilgili ülkesi Nijerya'dan gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. AOI Football adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Avrupa devleri, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu devre arasında kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladı.

Yıldız futbolcuya yakın bir kaynak, siteye yaptığı açıklamada "Onyekuru'nun Fransa'daki durumu bence açık. Oraya ufak bir sakatlıkla gitti. Bunu atlattıktan sonra da hocası, onu pek memnun etmeyen bir taktik değişikliğine gitti. Kendisi, genç ve oynamak isteyen bir oyuncu. Dolayısıyla onun devre arasında önündeki seçenekleri değerlendireceğini düşünüyorum. Eğer Monaco'daki durum değişmezse kiralanması gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.

Haberde Onyekuru'nun yerine transfer ettiği isimlerden şu ana dek yeterli verimi alamayan Cim Bom'un da eski oyuncularını Ocak'ta geri almak isteyebileceği belirtildi. Kulübüyle 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan yıldız isim, bu sezon 4 maçta 160 dakika süre alabildi.