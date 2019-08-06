Henry Onyekuru, Monaco ile anlaştı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru adım adım Monaco’ya yaklaşıyor. Nijeryalı yıldızın İngiltere’de çalışma izniyle alakalı yaşadığı sorunlar sonrası gözler yeni transfer gelişmesine çevrildi. Everton’ın Onyekuru için ciddi bir bonservis istemesi nedeniyle sarı-kırmızılılar şu anda devre dışı kaldı.



Fransa basınında yer alan haberde ise Monaco’nun Onyekuru konusunda ciddi adımlar attığı ve anlaşmayı tamamladığı belirtildi. Onyekuru’nun Monaco’ya transferi konusunda işlemlerin tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi. Genç kanat oyuncusunun Monaco’ya giderek son görüşmeleri ve sağlık kontrollerini tamamlaması bekleniyordu.

Ancak sürpriz bir şekilde vize pürüzü çıktığı ortaya çıktı. Onyekuru’nun vize işlemlerinin çok ağır işlemesi sebebiyle son görüşmelerin bir türlü noktalanamadığı kaydedildi