Henüz hazır değil

Sarı-lacivertli takım, 2019-2020 sezonu için artık geri sayıma geçti. Süper Lig’de son şampiyonluğunu 2014 yılında elde eden Fenerbahçe, geçen sezon yaşadığı hayal kırıklığını da unutmadı.

Ersun Yanal yönetiminde hazırlık dönemini geçiren sarı-lacivertli ekip, tüm bunlara karşın ligin başlamasına bir hafta kala istenen görüntüyü sergilemiyor.Sarı-lacivertli takım, 2019-2020 sezonu için artık geri sayıma geçti. Süper Lig’de son şampiyonluğunu 2014 yılında elde eden Fenerbahçe, geçen sezon yaşadığı hayal kırıklığını da unutmadı. Ersun Yanal yönetiminde hazırlık dönemini geçiren sarı-lacivertli ekip, tüm bunlara karşın ligin başlamasına bir hafta kala istenen görüntüyü sergilemiyor.Hem takım içindeki doldurulamayan eksikler hem de alınan saha sonuçları bir kez daha ürkütücü bir tablo ortaya koydu. 8 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, son 6 maçını kazanamadı. Sadece Spor Toto 1. Lig takımları Boluspor ve Bursaspor’a karşı galibiyetler alan Fenerbahçe, defansif anlamda ise adeta çöktü.Stoper transferinin kamp dönemine yetişmemesi, Serdar Aziz’in sakatlığı, Diego Reyes’in yetersiz oluşu sebebiyle Ersun Yanal farklı denemeler yaptı. Jailson stopere çekilirken, genç Okan Turp da isteneni veremedi. Sadık’ın da yaptığı bariz hatalar herkesi korkuttu. AUDİ Cup’ta Real Madrid ve Bayern Münih’e karşı 11 gol yiyen Fenerbahçe, Avusturya’da; Hertha Berlin ile Wolfsburg maçlarında galibiyet alamadı, kalesinde 3 gol gördü. Kadıköy’de Cagliari önünde 2-0’ı koruyamayıp 2-2 berabere kalan Yanal’ın takımı, Sivasspor maçını da savunmada ciddi açıklar verip, 2-1 kaybetti. 6 maçta 18 gol yiyen Fenerbahçe, vasatın altında kaldı. Hücumda Vedat Muriç dışında forveti olmayan sarı-lacivertliler, son 6 maçlık bölümde 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

Transferler yetişmedi

Kamp dönemlerini bitiren Fenerbahçe’de istenen transferlerin yetişmemesi en üzücü konu oldu. Teknik direktör Ersun Yanal’ın defans, orta saha ve forvete beklediği nokta atışlar, ligin başlamasına 1 hafta kala hala daha tam olarak bitmedi. Zanka ve Deniz Türüç transferleri Avusturya ile Düzce kamplarına yetişmedi. Garry Rodrigues de Düzce’deki kampta yoktu.

Olumsuz gelişmeler

Kamp dönemlerinde arka arkaya gelen bazı sakatlıklar da olumsuz yönde etkiledi. Savunmada Serdar Aziz’in sakatlığı, orta sahada Tolgay ve Tolga Ciğerci’nin sorunlar yaşaması en önemli örnekler oldu.

Ayrıca Isla ve Dirar’ın da milli takım kamplarından geç çıkması sonrası takıma katılmalarının uzaması Ersun Yanal’ın planlarını aksattı. Kaleci konusunda ise Volkan Demirel’i yeniden takımda görmek isteyen Ersun Yanal, henüz cevap bulamadı.