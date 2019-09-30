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HaberlerGalatasarayHer 3 kişiden biri G.Saraylı
30.09.2019 - 08:00 |

Her 3 kişiden biri G.Saraylı

Türkiye’de her üç kişiden birinin Galatasaray’ı tuttuğu ve en fazla taraftarı olan kulübün sarı-kırmızılılar olduğu belirlendi.

Her 3 kişiden biri G.Saraylı

Araştırma şirketi Areda Surveyin yaptığı araştırmada, Türkiye’de her üç kişiden birinin Galatasaray’ı tuttuğu ve en fazla taraftarı olan kulübün sarı-kırmızılılar olduğu belirlendi.

81 kentte, 18 yaş üstü 7 bin 500 kişiyle yapılan araştırmada; bu sezon transferde en başarılı takımın Fenerbahçe olduğu dile getirildi.
“Türkiye’de futbol hakemlerinin tarafsız karar verdiğine inanıyor musunuz?” sorusunun da yöneltildiği ankette, katılımcıların yüzde 84.1’i, ‘Hayır’ cevabını verdi.

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