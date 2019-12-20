Her derde deva!

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları tüm hızla sürerken, kadro çalışmaları devam ediyor. Sol bek ve kanatlardaki eksikler ile orta sahada Kruse’nin formsuzluğu Ersun Yanal’ı alternatif aramaya itiyor.

Şu anda formu yükselişte olan Deniz Türüç, Ersun Yanal’ın gözüne giriyor. İstanbulspor ile oynanan kupa maçında da etkili olan Deniz, 3 farklı bölge için düşünülüyor. Kanatlarda Garry Rodrigues ve Moses’ın yokluğunda maç içerisinde dönüşümlü olarak Deniz’in oynayabileceği belirtildi.



Risk faktörü

Ancak sol bekte Hasan Ali’nin olmayacak olması, Dirar’ı oynatmanın risk taşıması ve sol ayaklı oyuncu olmasından dolayı milli futbolcunun sol beke de kayabileceği aktarıldı. Ancak sol bek konusunda teknik heyetin savunma anlamında bazı çekinceleri bulunuyor.

Bununla beraber yedek kulübesindeki hamle sıkıntısı da göz ardı edilmiyor. Max Kruse’nin ofansif orta saha olarak formsuz olması nedeniyle Deniz’in buraya bir alternatif katabileceği dile getirildi. Ancak Ersun Yanal, Deniz Türüç’ün Beşiktaş’a karşı ilk 11’de olmasından yana. Çünkü son Sivasspor maçında da oyuna girdikten sonra hem attığı gol hem de kaçırdığı net fırsatla dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu, formaya çok yakın.