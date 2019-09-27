Her şey başka

Galatasaray deplasmanında zor bir derbiye çıkacak Fenerbahçe’de takımın en önemli isimlerinden biri kaleci Altay Bayındır olacak. Genç kaleci son maçlarda üst üste bireysel hatalarla gündeme gelse de derbiye yoğun bir biçimde hazırlanıyor.

20 yaşındaki kaleci, başta Volkan Demirel olmak üzere tüm teknik heyetin desteğiyle maça motive oluyor. 17 yıl Fenerbahçe kalesini koruyan ve içeride-dışarıda önemli derbiler oynayan Volkan, Altay’la başa baş yaptığı görüşmelerde maçla alakalı bilgileri paylaşıyor.



Özel tavsiyeler

Bir antrenörden daha çok bir ağabey gibi yaklaşan Volkan Demirel, Türk Telekom Stadı’ndaki atmosfer, psikolojik açıdan yapması gerekenler ve maç içindeki oluşabilecek her ihtimali detaylarıyla anlatıyor.



Teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyet de bütün maçların farklı, bu derbinin ise çok daha farklı olduğunu genç eldivenle konuşuyor. Geçen sezon Ankaragücü formasıyla Türk Telekom Stadı’nda 6-0’lık yenilgi gören Altay Bayındır, bu sefer her şeyin daha başka olacağını biliyor.