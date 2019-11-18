Her şey hazır!

Süper Lig’de sezonun ilk yarısını lider bitirmek isteyen Fenerbahçe’de 12. haftadan itibaren yoğun bir fikstür yaşanacak. Bu yolda ise Ersun Yanal’ın en büyük güvencesi sakatların iyileşme sürecine girmesi oldu.



Tecrübeli teknik adam başta Max Kruse olmak üzere sakatlıkları geçen Nabil Dirar, Hasan Ali ve Emre Belözoğlu’nu tam randımanlı kullanmak istiyor. Aynı şekilde ayak bileğindeki ödemden dolayı Kosova Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Muriç’in tedavi süreci de hızlı ilerliyor. Muriç’in 24 Kasım Pazar günü oynanacak Yeni Malatyaspor deplasmanına götürülmesi hedefleniyor.

Sakatlığını tamamen atlatan Dirar’ın da artık sağ kanadı teslim alması isteniyor. Sezon başından beri Hasan Ali’nin yokluğunda mecburen sol bek olan Faslı futbolcu, orjinal bölgesine nihayet geçiyor.



EURO 2020’yi garantileyen Türkiye’de de özel izinle Fenerbahçe’ye dönen kaptan Emre Belözoğlu, ilk 11’e girmeye hazır. Sezon başından beri bir türlü ideal 11’ini kullanamayan Yanal, 12. haftadaki Yeni Malatyaspor deplasmanı ile bu hasretini dindirmeyi planlıyor.

Muriç ve Emre şansı

Teknik direktör Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç’in milli takımlardan erken gelmesini olumlu buldu. Türkiye’nin EURO 2020’yi garantilemesinden sonra izin alarak Fenerbahçe’ye dönen Emre, hemen antrenmana çıktı.

Kosova kadrosundan çıkarılan Muriç de tesislerde tedavisini ve özel programını uyguluyor. Ersun Yanal, yeni haftada her iki kilit oyuncusunu da antrenmanlarda görücek olmaktan mutluluk duyuyor.