Her şey istediği gibi gidiyor

Trabzonspor’un bu sezonki flaş transferi Daniel Sturridge, yeni takımıyla siftah yaptı. Gaziantep maçında fileleri havalandıran İngiliz forvet bu golle şeytanın bacağını da kırdı. Liverpool formasıyla geçen yılın eylülünde Chelsea filelerini havalandırdıktan sonra suskunluğa bürünen yıldız futbolcu, bir senelik aranın ardından Akyazı’da ilk golünü atarak suskunluğuna son verdi.

Sakatlık, bahis soruşturması, formadan uzak bırakılması gibi bir çok sıkıntının iç içe geçtiği bir dönemin ardından Karadeniz ekibinin yolunu tutan Sturridge, tüm bu olumsuzlukların geride kaldığı pozitif bir dönemin içerisine girdi. Şüphesiz bunu mümkün kılan en önemli etmenlerden bir tanesi bordo-mavili ekipte aradığı ortamı bulması ve çabuk uyum sağlamasıydı.

Takım arkadaşları tarafından sevilen futbolcunun, Gaziantep’e attığı golde gerçekleştirdiği kendisine has dansını arkadaşlarının büyük sevinçle karşılaması bunu gözler önüne serdi.

Neymar gibiydi

Sturridge’in yetenekleri İngilizler tarafından, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar ile karşılaştırılıyordu. Liverpool’da oynadığı dönemde, yeteneklerinin Neymar’dan aşağı olmadığı ancak yaşadığı sakatlık şanssızlıklarının kariyerinin daha da yukarılara tırmanmasını engellediği yorumları yapıldı.

Sturridge’i sevindirenler:

- Uzun süreli sakatlığı aştı, yeniden sahalara döndü.

- Bahis cezası bitti, oynamasının önünde engel kalmadı.

- Bir süre boşta kalmasının ardından, kendisine yeni bir kulüp buldu.

- Miami’de köpeğinin kaybolmasıyla büyük üzüntü yaşadı, köpeği bulundu.

- Bir yıl aradan sonra gol attı. Öz güvenini kazandı.

Müthiş ikili

Çaykur Rizespor maçında verdiği pas, Sörloth’a gol attıran Daniel Sturridge; Gaziantep karşısında da yaptığı asistle Norveçli meslektaşını golle buluşturdu. Alexander Sörloth da buna karşılık verip, arkadaşına al da at deyince İngiliz futbolcu ilk golünü kaydetme başarısı gösterdi. Şampiyonluk hedefinin şimdiden dillendirilmeye başladığı Trabzonspor’da, bu iki yeni transferin gol yollarındaki uyumu, ileriye dönük büyük umut oldu.