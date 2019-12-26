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26.12.2019 - 08:00 |

Her yerde Atiba

Atiba Hutchinson’un Fenerbahçe derbisindeki başarılı istatistikleri siyah-beyazlılar için teselli oldu.

CELAL UMUT EREN

Kanadalı orta saha, Kadıköy’deki derbide hem savunmada hem de hücumda oldukça faydalı bir futbol ortaya koydu.

Takımının tek golünü atan 36 yaşındaki futbolcu, Abdullah Avcı’dan tam not aldı. Maçtan sonra basın toplantısında da tecrübeli öğrencisini tebrik eden Avcı, hatta bazı oyuncularını da bu örnek üzerinden eleştirdi. Kariyerinde ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde gol atan Atiba maç boyunca da çok aktifti.

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36 yaşındaki futbolcu, yüzde 90’lık pas isabeti, 2 şut, 1 gol, 2 kez ikili mücadele kazanma, 3 top uzaklaştırma, 3 kez sahipsiz top kazanma ve 2 kez hava topu kazanma ile oynadı. Sahanın her yerine ayak basan Atiba, hücumda da 3 dribling denemesi yaparak bu alanda takımının liderlerinden oldu. 

Her yerde Atiba
    

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