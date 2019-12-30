Her yerde Başakşehir

Okan Buruk yönetiminde hem Süper Lig’e hem de Avrupa’ya kötü başlayan Başakşehir, çabuk toparlandı ve ligi ikinci sırada bitirirken, Türkiye’yi yurt dışında temsil etmeye devam eden tek takım olarak kaldı.



Türkiye’nin 3 kupada da mücadelesini sürdüren tek takım olan Medipol Başakşehir’i ligin 2. yarısında yoğun bir program bekliyor. Turuncu-lacivertliler önce Ziraat Türkiye Kupası’nda sahne alacak. 14-16 Ocak arasında GMG Kırklarelispor karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla lige başlayacak. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 20 Şubat’ta Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşılaşacak.



Teknik direktörlüğe Elazığspor’da başlayan, sonrasında Gaziantep, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda görev alan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde en iyi puan ortalamasını Başakşehir’de elde etti. Göztepe’de 33 karşılaşmada 1,58’lik puan ortalyaması yakalayan Buruk, Başakşehir’de ise 26 karşılaşmada 1,88’lik puan ortalamasıyla kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.