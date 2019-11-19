Her yerde lider!

Süper Lig’in 11 haftası geride kalırken, Fenerbahçe birçok kategoride ilk sırayı almayı başardı. Sarı-lacivertliler, ligin en fazla topa sahip olan takımı ve en çok net gol pozisyonuna giren takımı gibi alanlarda zirvede yer alıyor.



2019-2020 sezonunda sarı-lacivertliler, 11 haftada yüzde 64.2 ile ligin en fazla topa sahip olan takımı oldu. Ersun Yanal’ın öğrencileri 43 net gol pozisyonu ile de rakiplerini geride bırakmayı bildi. Rakip kaleye çektikleri şutlarda da ligin 201 şut ile en fazla şut çeken takımı olan Fenerbahçe, bunlardan 68 tanesinde isabet buldu ve yine ilk sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler yüzde 85.3’lük isabet oranıyla liderliği elinde tutarken, 150 kilit pas ile de birinci pozisyonda bulunuyor. Rakip yarı sahanın son bölümündeki istatistiklerde de ilk sıranın sahibi olan Fenerbahçe, üçüncü bölgede bin 981 kez topla buluşurken aynı bölgede yaptığı bin 330 pas ile de rakiplerinin önünde yer alıyor. Sarı-lacivertliler ceza sahasında 296 kez topla buluşarak bu istatistikte de zirvenin sahibi.