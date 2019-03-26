Her yerde zirvede

CELAL UMUT EREN

Barcelona’nın yıldız ismi, aylık brüt 8 milyon euroyu bulan maaşı ve yıllık 73 milyon euroya dayanan kazancıyla zirvede yer alıyor. Net olarak vergilendirilen maaşı hesaplandığında da 40 milyon euroyu aşan yıllık kazancı olan Arjantinli, saatlik 3.3 bin euroyu garanti olarak cebine koyuyor.

Dünya futbolunun en iyisi olarak kabul edilen Lionel Messi, maaş listesinde de zirveye adını yazdırdı. La Masia’dan yetişip zirveye çıktığı Barcelona’da en değerli futbolcu olan Arjantinli yıldız, Avrupa genelinde de birinci sırada yer aldı.

Fransa’nın köklü gazetelerinden L’Equipe’in hazırladığı analiz haberde, Avrupa futbolunun en yüksek maaşlı 10 futbolcusu sıralandı. Messi’nin hem net hem de primlerle ortaya çıkan aylık ve yıllık maaşı ortaya kondu.

Buna göre primler, reklam ve sponsporluk gelirleri, maç ve gol bonusları eklendiğinde Messi’nin maaşı aylık brüt olarak 8 milyon euroyu buluyor. Messi’nin yıllık maaşı tüm hepsi dahil edildiğinde 73 milyon euro civarında oluyor. Ancak yıldız ismin vergi kesintileriyle net maaşı 40 milyon euroyu aşan bir rakama geliyor.

Ronaldo takipte

Messi’nin saatlik maaşı ise vergisiz, brüt haliyle 11 bin euro, vergili, net haliyle de 3.3 bin euro civarında oluyor.

Brüt olarak aylık maaşlardan yapılan bu listede Juventus’ta Cristiano Ronaldo, 4.7 milyon euro ile ikinci, Atletico Madrid’de Antoinne Griezmann 3.3 milyon euro ile üçüncü, PSG’de Neymar 3.06 milyon euro ile dördüncü, Barcelona’da Luis Suarez 2.9 milyon euro ile beşinci, Real Madrid’li Gareth Bale 2.5 milyon euro ile altıncı, Barcelona’da Phillippe Coutinho 2.3 milyon euroyla yedinci, Arsenal’de Alexis Sanchez 2.28 milyon euro ile sekizinci, PSG’li Kylian Mbappe 1.73 milyon euro ile dokuzuncu ve Arsenal’de oynayan Mesut Özil 1.6 milyon euro ile onuncu sırada bulunuyor.

Avrupa dışında dünya genelinde bu liste yapıldığında ise yine aylık maaşlarla, Japonya’da V.Kobe’de oynayan Andres Iniesta 2.05 milyon euro, Çin’de Shanghai SIPG’de yer alan Oscar 2 milyon euro, Hebei China Fortune’da forma giyen Ezequiel Lavezzi 1.8 milyon euro ve Shanghai SIPG’de oynayan Hulk 1.6 milyon euro ile oynuyor.