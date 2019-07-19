"Her yıl büyüyoruz"

Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Marka ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Gökpınar, dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir yarışın yapılamayacağının altını çizdi, “Katılımcılar yine kulaçlarıyla kıtaları birleştiriyor. Biz de Samsung olarak, TMOK ile bu yolda 15 yıldır birlikte yürüyoruz” dedi



Bu hafta sonunda İstanbul’u şenlik alanına çevirecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için geri sayıma geçildi. Dev etkinlik öncesi Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Marka ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Gökpınar, gelinen son noktayı değerlendirdi.



Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı bu yıl 31. kez düzenleniyor. Samsung için bu yarışların önemi nedir?

Topluma fayda sağlayacak projeleri desteklemeye özen gösteriyoruz. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı eşi benzeri olmayan bir organizasyon. Dünyanın başka hiçbir yerinde 2 kıtayı yüzerek geçebileceğiniz bir şehir yok. Katılımcılar kulaçlarıyla kıtaları birleştiriyor. Biz de Samsung olarak, TMOK ile bu yolda 15 yıldır birlikte yürüyoruz.

Bu yarış 31 yılda nereden nereye geldi?

Yarış ilk yapıldığında 68 kişi katılmış. Şimdi ise başvurular bilgisayarların kilitlenmesine yol açıyor. Bu yıl yurt içinden ve dışından 1200’er kişi katılacak. Yurtdışından gelecek sporcuların kontenjanı 28 dakikada doldurması bizi sevindirdi. 31 yılda etkinliğin büyük bir marka haline geldiğini görüyoruz.

Samsung sadece sponsor değil, aynı zamanda katılımcı. Çalışanlarınızdan oluşan Mavi Kulaçlar Takımı bu yıl 5. kez yüzecek...

Sporun birleştirici gücünün bünyemizde kullanılması bizim için önemli. Yarışa katılan çalışanlarımız 10 ay boyunca mesai sonrası antrenman yaptı. Deneyimlerini yarış sonrasında paylaşmalarının da önemli olduğuna inanıyorum.

Yarışmada bugüne kadar ne gibi ilk’lere, rekorlara imza atıldı?

Yarışın 31. kez düzenlenmesi bile başlı başına bir rekor. Yarışa geçen yıl 55 ülkeden başvuru yapılmıştı, bu yıl sayı 59 oldu. Ayrıca bu yıl ilk kez Endonezya, Umman, Pakistan, Peru ve Filipinler’den yüzücüler katılacak.

Yarış Türkiye’de yüzme sporuna nasıl bir katkı sağlıyor?

Türkiye’de yüzmeye ilgi hak edilen boyutta değil. Organizasyonla beraber binlerce kişi bu sporla tanışıyor. Yarış ve bir gün öncesindeki Show Swim etkinliği boyunca yüzücüler Boğaz’da mücadele ederken, yüzlerce izleyici de kıyıda bu heyecana ortak oluyor.

Yarışta her yıl dünyaca ünlü isimleri görme şansına da sahip oluyoruz. Bu yılın da sürpriz bir konuğu olacak mı?

Yarışın ünü Türkiye’yi aşmış durumda. Yarış için İstanbul’a gelen dünyaca ünlü sporcular da organizasyona katkı sağlıyor. Bu yıl Dominik Cumhuriyeti’nden konuğumuz var. 2009 yılında 5 kıtayı yüzerek geçen atlet Marcos Diaz cumartesi günü Show Swim ve pazar günü yarışta bizlerle olacak.

‘Aktiviteler olacak’

Bu yarışın en önemli özelliklerinden biri de yarışı izlemeye gelenler için de özel aktivitelerin bulunması...

Bu etkinliklerin, ziyaretçilerimizin ürünlerimizi incelemeleri için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor ve bu doğrultuda deneyim alanlarımızı da her yıl farklılaştırıyor ve geliştiriyoruz. Samsung’un özel deneyim alanları da olacak. Katılımcılar birçok ürünümüzü deneme fırsatı bulacaklar. Bunlara ek olarak ziyaretçilerimize sürprizlerimiz de olacak.