Umar, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor forması ile bu sezon Göztepe karşısında ilk maçına çıktığını ve mutlu olduğunu belirtti.

Ligde ikinci sırada bulunduklarını ancak bunun bugün için önemi olmadığını anlatan Umar, "İlerleyen haftalarda üst sıralarda kalmak istiyoruz. Arkadaşlarımız da bunun bilincinde. Çok zorlu maçlara çıkacağız. Disiplinli olarak çalışmaya devam edersek iyi skorlar alacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Gazişehir Gaziantep'i hafta sonu konuk edeceklerini hatırlatan Nijeryalı futbolcu, "Önümüzde Gazişehir maçı var. Takımımız, zorlukları aşabilecek, iyi çalıştığı zaman her şeyi yapabilecek takım. Beşiktaş'ı yenmenin morali ve motivasyonu ile gelecek bir takım ile oynayacağız. İyi çalışırsak hafta sonu galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Herkes bu takıma güvensin." ifadelerini kullandı.