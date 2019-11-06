Savunmacı ama Devler Ligi'nde 4 gol attı!

Skorer Dış Haberler - Borussia Dortmund'un 2018 Temmuz ayında Real Madrid'den 2 yıllığına kiraladığı Achraf Hakimi, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla göz kamaştırmaya devam ediyor...

Faslı sağ bek, Conte'nin yönetiminde bu sezon yeniden ayağa kalkan Inter karşısında Alman ekibinin müthiş bir geri dönüşe imza attığı maça damgasını vurdu. 51 ve 77'de iki kez sahne alıp ağları havalandıran Hakimi takımına altın değerinde 3 puanı getiren isim oldu. 21 yaşındaki oyuncu, savunmada görev yapmasına rağmen Devler Ligi'nde gol sayısını 4'e yükselterek tüm dikkatleri üzerine çekti. Hakimi'nin Bundesliga'da da 2 golün yanı sıra 2 asisti bulunuyor.

Sezon sonunda Dortmund'da kiralık mukavelesi sona erecek olan Hakimi, Alman ekibine alıştığını açıklamıştı.