Herkes İstanbul için koşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu ‘İstanbul senin, durma koş’ sloganıyla bugün koşulacak. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton, 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca tekerlekli sandalye yarışı da yapılacak.

Organizasyonda bu sene 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi koşacak. 37 bin kişinin çipli koşularda yer alacağı maratonda, 100 bin civarında kişinin de halk koşusuna katılması bekleniyor. Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda ayrıca 58 elit atlet sahne alacak.

42,195 kilometrelik maratonun startı 09.00, 15 kilometre koşusu 09.15, 8 kilometrelik halk koşusunun 09.45’te Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 250 metre gerisinden verilecek. Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil tüm parkur güzergahı ve bağlantılı tüm yollar, bugün 03.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Metrobüs seferleri ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden yapılacak.

Dereceye giren sporculara 306 bin dolar ödül dağıtılacak. İstanbul Maratonu’nda koşacak elit atletlerin her kilometrede geçiş sürelerini gösteren mobil tavşan atlet uygulaması bu sene de kullanılacak.

Rekor bekleniyor

41. İstanbul Maratonu’nda önemli bir yardımseverlik kampanyasına da imza atılacak. Sivil toplum kuruluşlarının bağış toplayabilmeleri için en etkili ve kolektif faaliyetlerden biri haline gelen maratonda toplam bağış tutarının 15 milyon liraya ulaşması hedefleniyor. Rekor bağış miktarına geçen yıl ulaşılmış ve 12 milyon 172 bin 597 lira bağış toplanmıştı.

Temizlik yapılacak!

Organizasyonun isim sponsoru Vodafone, yaklaşık bin 500 metrekare vinil malzemeyi toplayarak geri dönüşümlü çantalar yaptırmak üzere “çöp(m)adam” projesine bağışlayacak. Vodafone, çevreye daha duyarlı bir nesil yetiştirmek için çalışanlarının çocuklarıyla katılabileceği bir farkındalık etkinliği düzenleyecek. Yaklaşık 100 çalışan, çocuklarıyla maratonda hem koşacak hem de plastik atıkları toplayacak.