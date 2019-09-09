‘Herkes kendini göstermek istiyor’

NEVZAT DİNDAR

Andorra karşısında çabalayan ancak sonuç çıkaramayan A Milli Takımımızın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, özeleştiri yaptı, ay-yıldızlı forma altında uyumsuzluk yaşadığını dile getirdi.

Zorlanmalarına rağmen alınan üç puanın mutluluğunu yaşayan ay-yıldızlı futbolcu, “Bayer Leverkusen ve Milan’daki performanslarını Milli Takım’a yansıtamadığı yolundaki eleştirilere şöyle yanıt verdi:

“Etkileniyorum tabii... Üzülüyorum da... Milli Takım’da çok çalışmadığım için arkadaşlarımla beraber bazen uyumsuzluk oluyor. Beni daha fazla topla buluşturmaları lazım. Kendime, kaliteme güveniyorum. Genç bir takımız ve herkes kendisini göstermek istiyor. Biraz tecrübesizlik de var. Bazen heyecanlı hareketler yapıyoruz. Sabırsızız. O yüzden Andorra karşısında gol bulamayınca onun etkisini yaşadık.”

Moldova’yı da ciddiye aldıklarını dile getiren Hakan, “Her maç zor... Andorra maçı da gösterdi ki, hiçbir ülke küçümsenemez. Bizim için her maç önemli” yorumunu şaptı.

Hakan, milli maçları Anadolu’da oynamalarının ardından İstanbul’a döndüklerini ve atmosferin çok güzel olduğunu belirterek, “Konya’da, Antalya’da, Eskişehir’de çok güzel ağırlanıyorduk. İstanbul’da bu ortamı, desteği hissettik” diye konuştu.

Milli futbolcu, kariyer planlamasıyla ilgili de şunları söyledi:

“Aslında bu konuyla ilgili pek konuşmak istemiyorum. Genelde yalan haber yapıyorlar. İtalya’da Milan forması giymekten dolayı çok mutluyum. İtalya’da Türk futbolcuların gelmesi ve sayısının artması beni ayrıca mutlu ediyor.”