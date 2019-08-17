Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşHerkesin gözü Beşiktaş’ın formasında
17.08.2019 - 14:03| Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Herkesin gözü Beşiktaş’ın formasında

Beşiktaş’ta yeni sezon formaları büyük beğeni topluyor. Siyah-beyazlıların formaları ülke sınırlarını da aşarak sosyal medyada yoğun paylaşım alıyor.

Herkesin gözü Beşiktaş’ın formasında

Yeni sezon öncesi Beşiktaş’ın formaları beğeni toplamaya devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın bu sezon giyeceği üçüncü forması ülke sınırlarını aştı. Brezilya’da Flamengo ile Sao Paulo’nun yeni formalarının benzerlik taşıması üzerine Beşiktaş’ın adı gündeme geldi. Loris Karius’un tanıttığı formaların fotoğrafları özellikle sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Formanın çok yakıştığı ve Beşiktaş’ın formasının en iyisi olduğu yorumları yapıldı. Özellikle Twitter’da hem bazı Brezilya kulüpleri hem de Avrupa takımlarının formaları gösterildi. Beşiktaş’la kıyas yapılırken, gri formanın Beşiktaş’a yakıştığı vurgulandı.

  

Aduriz soyunma odasında alkışlarla karşılandı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Roma'ya transfer olan Mert'ten duygusal sözler...

Roma'ya transfer olan Mert'ten duygusal sözler...

Sumudica, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu

Sumudica, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu

Sivasspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Gazişehir'de yeni transfer Twumasi, ilk idmanına çıktı

Gazişehir'de yeni transfer Twumasi, ilk idmanına çıktı

Sıradaki Haber