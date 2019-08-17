Herkesin gözü Beşiktaş’ın formasında

Yeni sezon öncesi Beşiktaş’ın formaları beğeni toplamaya devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın bu sezon giyeceği üçüncü forması ülke sınırlarını aştı. Brezilya’da Flamengo ile Sao Paulo’nun yeni formalarının benzerlik taşıması üzerine Beşiktaş’ın adı gündeme geldi. Loris Karius’un tanıttığı formaların fotoğrafları özellikle sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Formanın çok yakıştığı ve Beşiktaş’ın formasının en iyisi olduğu yorumları yapıldı. Özellikle Twitter’da hem bazı Brezilya kulüpleri hem de Avrupa takımlarının formaları gösterildi. Beşiktaş’la kıyas yapılırken, gri formanın Beşiktaş’a yakıştığı vurgulandı.