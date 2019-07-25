Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2019-2020 sezonu öncesi şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, hazırlık maçlarına devam ediyor. Son olarak Wolfsburg'la oynadığı maçta 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, bir başka Alman ekibi Hertha Berlin karşısında bu kez galibiyet istiyor. Peki merakla beklenen Fenerbahçe Herta Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



FENERBAHÇE HERTHA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Hertha Berlin hazırlık maçı 25 Temmuz Perşembe günü saat 19:30’da oynanacak ve zorlu mücadele Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.



FENERBAHÇE'NİN GELECEK HAZIRLIK MAÇLARI

30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Bayern Münih

31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid

7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari

11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)