Hiç mi kredisi yok

ÜMİT AVCI

Euroleuague’de 15 maçta sadece 5 galibiyet alan, son olarak sahasında lig sonuncusu Zenit’e yenilen Fenerbahçe Beko’da Obradovic’in geleceği tartışılıyor. Sırp çalıştırıcıya yeni kontrat yapılmaması taraftarın tepkisini çekerken, yönetimin ise 30 milyon euro bütçeye rağmen kurulan kadroda bir türlü kimyanın oturmaması ve yapılan transfer yanlışları nedeniyle Obradovic’e tepkili olduğu, bu nedenle henüz yeni bir anlaşmanın masaya konmadığı konuşuluyor.

Zenit yenilgisinin ardından ‘Her şey için birazcık düşünüp karar vermemiz gerekiyor’ diyerek, ‘Acaba istifamı edecek?’ sorusunu akıllara getiren Obradovic’in şu ana kadar kariyerinde böyle bir durum gözükmüyor. Kötü gittiği sezonlar olsa da takımı asla yarı yolda bırakmıyor. Yani Sırp çalıştırıcının sezon sonuna dek İstanbul’da olacağı kesin gibi, yönetimin önünde de yeni kontrat ve yapılanma için yeterli zaman bulunuyor. Ortak kanı, Obradovic’in bu sezon önemli hatalar yapmış olmasına rağmen, 5 Final Four ile 1 Euroleague şampiyonluğu başarılarının kendisine 1 yıl hata yapma kredisi tanıdığı yönünde.



Yönetim rahatsız

Ali Koç yönetiminin ve özellikle basketboldan da sorumlu yönetici olan Asbaşkan Semih Özsoy’un, futbol takımının da durumu nedeniyle herhangi bir ayrılık kararı alamayacağı ve taraftarın tepkisinin büyük olacağı korkusunun bunda etken olduğu konuşuluyor. Bir yandan da şube içindeki rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Obradovic’in isteği ile oyuncularla uzun süreli kontratlar yapılması, Westermann transferi için Zalgiris’e bir bedel ödenmesi, Sloukas ile De Colo arasındaki uyumsuzluk net biçimde ortadayken bu ikilinin yan yana oynatılmakta ısrar edilmesi gibi etkenler başlıca gündem maddeleri gibi olarak gözüküyor.



İki ihtimal var

Şimdi yönetimin önünde iki seçenek var, bir tanesi Obradovic ile yeni sözleşme yapıp, camiaya net bir mesaj vermek, belki de bu sezonun gözden çıkarıldığını belirterek yeni bir iskelet oluşturulması için teknik ekibe destek vermek, diğeri de kadrodaki sakatlıklar ve uyumsuzluk nedeniyle ortaya çıkan önemli eksikleri gidererek, sezon sonuna kadar beklemek.

Barcelona bekliyor

Obradovic’in, Fenerbahçe’den ayrılması ihtimali bile Avrupa devlerinin dikkatlerini Türkiye’ye çevirmiş durumda. Özellikle Pesic yönetiminden memnun olmadığı konuşulan ama tarihin en iyi kadrolarından birisini kuran Barcelona’nın pusuda beklediği söylentileri iyice su yüzüne çıkmış durumda. Obradovic’in Barcelona’da evinin ve iş yerinin bulunması da diğer tekliflere oranla İspanya seçeneğini öne çıkarıyor. Yani Fenerbahçe Beko’nun, Obra ile devam etmek istiyorsa, elini çabuk tutması gerekiyor.

‘Facia Fenerbahçe’

Fenerbahçe Beko’nun THY Euroleague’deki performansı Türkiye dışında da büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Obradovic yönetiminde bu ligde son yıllara damga vuran ekip olan sarı-lacivertlilerin son olarak Zenit’e de yenilip kötü gidişi sürdürmesiyle ilgili İtalyan Basketuniverso internet sitesi “Facia Fenerbahçe. Zenit karşısında bir ağır yenilgi daha aldı” ifadelerini kullandı.

İspanyol Gigantes del Basket sitesi ise “Yeni bir Fenerbahçe yenilgisinin ardından Obradovic basın toplantısını terk etti” ifadelerini başlığa çıkarak verdiği haberinde “Gözler onun üzerindeydi, soru kabul etmedi, toplantıyı terk etti” ifadesini kullandı.