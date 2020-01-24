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24.01.2020 - 22:21 | | AA

Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi'nin istatistiklerini paylaştı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi'nin (BGL) istatistiklerini paylaştı. BGL'de üç sezonda 628 genç basketbolcunun forma giydiği, altyapı yaşını doldurmuş 163 basketbolcunun bir sene daha süre aldığı ve 124 basketbolcunun da üst liglerde yer aldığı kaydedildi

Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi'nin istatistiklerini paylaştı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi'nin (BGL) istatistiklerini paylaştı. 

Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19-22 Ocak'ta düzenlenen BGL Gelişim Kampı'nın ardından ligle ilgili istatistikleri yayımladı.

Üçüncü sezonunun yaşandığı BGL'nin etkisinin önümüzdeki yıllarda daha fazla görüleceğini savunan TBF Başkanı Türkoğlu, "Gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır, düşüncesiyle başlattığımız, basketbolumuzun yarınları adına en önemli projelerden biri olan Basketbol Gençler Ligi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu’nun paylaşımında, BGL'nin "Genç Sporculara Katkısı", "Milli Takımlara Katkısı", "İstihdama Katkısı" ve "Nicelik ve Rekabet Seviyesi" başlıkları yer aldı.

Paylaşımda, BGL'de üç sezonda 628 genç basketbolcunun forma giydiği, altyapı yaşını doldurmuş 163 basketbolcunun bir sene daha süre aldığı ve 124 basketbolcunun da üst liglerde yer aldığı kaydedildi.

 FIBA'nın düzenlediği 16, 18 ve 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonaları'nda milli takımın kadrosunun yüzde 70 oranla BGL'de oynayan isimlerde oluştuğu aktarıldı. 

BGL sayesinde 266 kişiye istihdam sağlandı ve14 farklı şehirde, 38 farklı salonda 690 müsabaka oynandığı bildirildi.

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Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gençler Liginin istatistiklerini paylaştı

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