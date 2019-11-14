Hidayet Türkoğlu ve Vucic bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Spordan Sorumlu Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sırbistan’ın basketbol sevdalısı Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda ziyaret etti.

A Kadın Milli Takımımızın, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Belgrad’da Sırbistan ile karşılaşacağı maç öncesinde Türkoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Spordan Sorumlu Başdanışmanı ve TBF Başkanı Türkoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanına; hem 15 numaralı formasını hem de Vučić’in isminin yazılı olduğu 5 numaralı milli takım formasını hediye etti.