Hikmet Çiftçi formaya hasret kaldı

2019-2020 sezonu başında Bundesliga ekibi Köln'den ayrılarak 2'nci Bundesliga'da mücadele eden Erzgebirge Aue'nin formasını giyen Hikmet Çiftçi, yeni takımında oynadığı ilk maçında golle tanıştı ve performansıyla göz doldurdu. Genç futbolcu, tekniği ve bitirici vuruşlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak, Köln'den tanıdığı Çiftçi'yi Erzgebirge Aue'ye alan teknik direktör Daniel Mayer ve ekibinin ayrılmasıyla yıldız adayı oyuncu kulübeye mahkum oldu. Formaya hasret kalan Hikmet Çiftçi, geçen hafta teknik patron Dirk Schuster'e Erzgebirge Aue'ye oynamak için geldiğini, aksi durumda takımdan ayrılmak istediğini iletti. Kulübünün ise Çiftçi'ye hem şans vermediği hem de göndermek istemediği belirtildi.

Almanya'dan iki takımın talip olduğu Hikmet Çiftçi'nin yakın çevresine Türkiye Süper Ligi'nde top koşturmak istediğini söylediği öğrenildi. Türk ve Alman pasaportu taşıyan oyuncu ile sezon başında Galatasaray'ın yanı sıra İstikbal Mobilya Kayserispor ve İttifak Holding Konyaspor ilgilenmiş, ancak Köln'ün yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.