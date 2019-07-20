Hikmet Karaman: Transferde nokta atışı yapacağımız yer hücum bölgesi

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yeni sezon kamp çalışmaları hakkında İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Transferde nokta atışı yapmak durumunda olduklarını belirten Karaman, “Öncelikle şunu söyleyelim, böyle yerlerde kamp yapmak futbol takımı için çok önemli. Oksijenin bol oluğu, rakımın bin iki yüz olduğu, yeşilliğin bol ve oyuncuların sıkılmadığı bir ortam. Böyle bir ortamın oluşturulması kulüpler açısından önemli. Zaman zaman kulüplerimiz tercih yapmıyor ama önce kulübüme çok teşekkür ediyorum burayı tercih ettiği için. Kamp çalışmalarımız belli bir düzen içinde devam ediyor. Bunun içinde hazırlık maçları var. Kalan üç dört hafta içerisinde hem teknik hem fizik hem taktik anlamında takımı belirli bir seviyeye getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öncelik hücum bölgesine

Transfer çalışmalarının devam ettiğini de dile getiren Hikmet Karaman, "Şu anda en önemli nokta atışı yapacağımız yer, hücum bölgesi. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bu konuda harıl harıl çalışıyorlar. Bu sene lig daha zor olacak. Çünkü ekonomiyi de düşünürsek, ağır yükler ve yükümlülükler var. Dolayısıyla çok çalışmamız, çok fedakarlık yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.