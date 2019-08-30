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HaberlerKayserisporHikmet Karman: "Mensah atsa maç farka gider"
30.08.2019 - 23:19

Hikmet Karman: "Mensah atsa maç farka gider"

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.

Hikmet Karman: "Mensah atsa maç farka gider"

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman yayıncı kuruluşa konuştu.

"2. golü atsa maç farka gider"
"Maçı mı yorumlayacağız, hakemi mi yorumlayacağız, verdiği kararlardaki tutarsızlıkları mı yorumlayacağız? Mağlubiyetten sonra hiçbir şeyi geri getiremezsiniz. Biz mağlup olduk. İlk yarı iyi oynadık. Mensah ikinci yarı 2. golü atsa maç farka gider, tartışmasız."

"Hakem 8 dakika uzatma verdi. 90+8'den sonra hakem maçı nerede bitirebilirdi, lütfen bunu izlesinler. 8 dakika uzatma vermedin mi, neden maçı bitirmiyorsun?"

"Bırak maçı kaybetmeyi 3 oyuncumuz atıldı"
"Golü attık, hakem VAR'ı bekledi. Umut Bulut orada 'Hocam ne var bu golde?' dediği için sarı yedi, sonra ikinci sarıdan atıldı. Pedro'nun pozisyonuna bakıyorum. Ya ne var bunda sarı kartlık hocam? Bırak maçı kaybetmeyi 3 oyuncumuz atıldı."

"Oyuncular eşek gibi mücadele edecek, ama.."
"Maçtan 2-3 gün önce söylenenler var, medyada yazılanlar var. Kaya Çilingiroğlu'nun yazdığı bir şey var. Söylemeyecektim ama bu kadar benzerlik mi olur diyorsun. 3 oyuncumuz atıldı. Bir hafta çalışacağım, oyuncular eşek gibi mücadele edecek, ama 99’da maçı kaybedeceğim."

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