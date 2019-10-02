HÄ±rsÄ±zlÄ±k yapan futbolcu takÄ±mdan kovuldu
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takÄ±mlarÄ±ndanÂNice'de forma giyen forvet oyuncusu Lamine Diaby-Fadiga, takÄ±m arkadaÅŸÄ± Kasper Dolberg'in lÃ¼ks kol saatini Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmesinin ardÄ±ndan takÄ±mÄ±ndanÂ kovulduÄŸu bildirildi.
FransÄ±z KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n internet sitesinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Nice, takÄ±mÂ arkadaÅŸÄ± Kasper Dolberg'in kol saatini soyunma odasÄ±nda Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itirafÂ etmesinden sonra, 18 yaÅŸÄ±ndaki Lamine Diaby-Fadiga'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesiniÂ feshetmiÅŸtir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Nice'nin Ajax'tan sezon baÅŸÄ±nda transfer ettiÄŸi 21 yaÅŸÄ±ndakiÂ DanimarkalÄ± oyuncu Kasper Dolberg, 16 EylÃ¼l'de kol saatinin Ã§alÄ±nmasÄ±yla poliseÂ baÅŸvuruda bulunmuÅŸtu.
FransÄ±z medyasÄ±nda yer alan haberlerde, Ã§alÄ±nan kol saatinin deÄŸerininÂ 70 bin avro olduÄŸu iddia edildi.Â Nice altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen 18 yaÅŸÄ±ndaki Diaby-Fadiga, Fransa MilliÂ TakÄ±mÄ±'nÄ±n alt yaÅŸ kategorilerinde 19 kez forma giyip 13 gol atarken, kulubÃ¼nde 7Â resmi maÃ§a Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Â