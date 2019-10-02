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HaberlerFransa Ligue 1HÄ±rsÄ±zlÄ±k yapan futbolcu takÄ±mdan kovuldu
02.10.2019 - 11:09 | | Ä°STANBUL (AA)

HÄ±rsÄ±zlÄ±k yapan futbolcu takÄ±mdan kovuldu

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takÄ±mlarÄ±ndanÂNice'de forma giyen forvet oyuncusu Lamine Diaby-Fadiga, takÄ±m arkadaÅŸÄ± Kasper Dolberg'in lÃ¼ks kol saatini Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmesinin ardÄ±ndan takÄ±mÄ±ndanÂ  kovulduÄŸu bildirildi.

HÄ±rsÄ±zlÄ±k yapan futbolcu takÄ±mdan kovuldu

FransÄ±z KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n internet sitesinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Nice, takÄ±mÂ  arkadaÅŸÄ± Kasper Dolberg'in kol saatini soyunma odasÄ±nda Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itirafÂ  etmesinden sonra, 18 yaÅŸÄ±ndaki Lamine Diaby-Fadiga'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesiniÂ  feshetmiÅŸtir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Nice'nin Ajax'tan sezon baÅŸÄ±nda transfer ettiÄŸi 21 yaÅŸÄ±ndakiÂ  DanimarkalÄ± oyuncu Kasper Dolberg, 16 EylÃ¼l'de kol saatinin Ã§alÄ±nmasÄ±yla poliseÂ  baÅŸvuruda bulunmuÅŸtu.

FransÄ±z medyasÄ±nda yer alan haberlerde, Ã§alÄ±nan kol saatinin deÄŸerininÂ  70 bin avro olduÄŸu iddia edildi.Â Nice altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen 18 yaÅŸÄ±ndaki Diaby-Fadiga, Fransa MilliÂ  TakÄ±mÄ±'nÄ±n alt yaÅŸ kategorilerinde 19 kez forma giyip 13 gol atarken, kulubÃ¼nde 7Â  resmi maÃ§a Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

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