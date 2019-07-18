Hoca için internete ilan!

Fenerbahçe’de ilginç bir olay yaşandı. Sportif Direktör Comolli’nin, ‘Linkedin’ üzerinden altyapı hocası ilanı verdiği ortaya çıktı.

Aranan özellikler ise şöyle sıralandı: “UEFA Pro Lisansı (tercih sebebi) ya da lisans ya da akademi yönetici lisansı, en üst seviye profesyonel futbolda tecrübe, benzer bir görevde deneyim, antrenör geliştirmede deneyim, mükemmel iletişim becerisi, akıcı İngilizce ve Türkçe konuşmak.