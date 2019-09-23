Hocasından Diagne açıklaması: O bizim Giroud'muz

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son gününde Club Brugge'e kiraladığı Senegalli forvet Mbaye Diagne, Belçika'da da tartışma yaratmaya devam ediyor. Yeni takımında şu ana dek sadece 20 dakika süre alabilen 27 yaşındaki golcü futbolcu, Brugge'ün dün ligde Anderlecht'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 18 kişilik kadrosunda da yer almadı.

Hiçbir sakatlığı olmamasına rağmen fiziksel olarak henüz hazır olmadığı gerekçesiyle teknik direktör Philippe Clement tarafından tercih edilmediği öğrenilen Diagne, Belçika'da eleştirilerin odağındaki isim hâline gelirken oyuncuyla ilgili Senegal Milli Takımı'ndan hocası Aliou Cisse'den ise çok konuşulacak bir benzetme geldi.

La Dernière Heure gazetesine açıklamalarda bulunan Cisse, bonservisi Cim Bom'un elinde bulunan santrforla ilgili olarak "Kendisini tanıyorum. Çünkü onu pek çok kez milli takıma çağırdım. En önemli özelliği, skor üretebilme becerisi. Kafa vuruşlarında çok iyi ve sırtı dönük oynayabiliyor. Ondan daha çok gol atsa da kendisi bizim Olivier Giroud'muz." şeklinde konuştu.