Hoffenheim – Dortmund maçı canlı bahisle Misli.com!

Dört maçtır ligde kazanamayan Hoffenheim ise hafa içi Union Berlin deplasmanından 3 puanla moralli şekilde döndü. Onlar da kayıpları telafi etmek açısından güçlü rakibine kolay teslim olmayacaklardır. Bundesliga’da üst sıralarda geçen çekişmeye siz de Misli.com’da tek maç olarak oynayabilir aynı zamanda maçın başlama düdüğü ile birlikte maçı canlı izleyip canlı iddaa oynayabilirsiniz.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Aralarında oynadıkları son 5 maçta Dortmund 2 kez kazanırken, Hoffenheim 1 kez kazandı (2B).

Dortmund’un oynadığı son 10 maçının 10’u da 2,5 Üst bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilen heyecan dolu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyeleri konuk ekipten yana. Üyelerin %33’ü Dortmund’un karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağını düşünürken %21’lik kesim ise maçın 2.5 gol üzeri tamamlanacağını ön görüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU BERKUK ÜNYAY NE DİYOR?

Nagelsmann ayrıldıktan sonra da Hoffenheim benzer futbol kültürünü devam ettiriyor. Ofansif oynamayı tercih eden Hoffenheim'ın genellikle kendi sahasındaki maçları da üst tamamlanıyor. B.Dortmund ise son haftaların en golcü takımlarından biri. Son üç haftada toplam 12 gol attılar. Bu maçta takım bahsinden uzak durup gollere yönelmekte fayda var.