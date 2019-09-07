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HaberlerFutbolHollanda Almanya'yı dağıttı! Babel boş geçmedi...
07.09.2019 - 00:13| AA

Hollanda Almanya'yı dağıttı! Babel boş geçmedi...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaHollanda deplasmanda Almanya'yı 4-2 mağlup etti. Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel ülkesinin ilk golünde asist yaptı.

Hollanda Almanya'yı dağıttı! Babel boş geçmedi...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftasına, 9 maçla devam edildi. EURO 2020 Elemeleri'nin 5. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

 Öne çıkan mücadelede Almanya, Hollanda'yı konuk etti. Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Babel, sahaya ilk 11'de çıktı. Hollanda, Frenkie de Jong'un 59, Tah'ın (kendi kalesine) 66, Malen'in 79 ve Wijnaldum'un 90+1'inci dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı.

Gollerini 9. dakikada Gnabry ve 73. dakikada penaltıdan Kroos'un attığı Almanya, C Grubu'ndaki 4. maçında ilk yenilgisini aldı.

Elemelerin 5. haftası, yarın A, B ve H gruplarında oynanacak 7 maçla sona erecek. H Grubu'ndaki 5. maçına çıkacak Türkiye, 21.45'te Andorra'yı ağırlayacak.

Sonuçlar şöyle:

C Grubu

Estonya-Belarus: 1-2 

Almanya-Hollanda: 2-4

E Grubu 

Galler-Azerbaycan: 2-1

Slovakya-Hırvatistan: 0-4

G Grubu

Slovenya-Polonya: 2-0 

Avusturya-Letonya: 6-0 

I Grubu 

Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan: 1-1 

İskoçya-Rusya: 1-2 

San Marino-Belçika: 0-4

Hollanda Almanyayı dağıttı Babel boş geçmedi...

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