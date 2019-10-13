Hollanda Beyaz Rusya'yı devirdi! Babel...

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu 6. hafta maçında Hollanda, deplasmanda Beyaz Rusya'ya konuk oldu. Hollanda maçı 2-1 kazandı.

Hollanda, 32. dakikada Wijnaldum ile öne geçti. 41'de Wijnaldum yeniden golünü attı ve farkı ikiye çıkardı. Beyaz Rusya'nın tek golünü S. Dragun 53. dakikada attı.

Hollanda'da Ryan Babel, maçın 89. dakikasında oyuna dahil oldu. Bu sonuçla Hollanda 15 puana ulaştı ve grup liderliğine yükseldi.

Rusya finallere adını yazdırdı

Rusya, deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 5-0 mağlup etti ve Belçika'dan sonra I Grubu'nda finallere kalmayı garantileyen 2. takım oldu.

G Grubu'nda ise evinde ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup eden Polonya, finallere gitmeye hak kazandı. Elemelerin 8. haftasına yarın üç grupta oynanacak 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Belarus-Hollanda: 1-2

Estonya-Almanya: 0-3

E Grubu:

Macaristan-Azerbaycan: 1-0

Galler-Hırvatistan: 1-1

G Grubu:

Polonya-Kuzey Makedonya: 2-0

Slovenya-Avusturya: 0-1

I Grubu:

Kazakistan-Belçika: 0-2

Güney Kıbrıs-Rusya: 0-5

İskoçya-San Marino: 6-0