Hücum alternatifleri

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de Yeni Malatyaspor deplasmanı öncesi tüm hazırlıklar yapılıyor. Zorlu deplasmandan galibiyet almanın önemini iyi bilen teknik direktör Ersun Yanal, hücum konusunda bazı sıkıntılar yaşıyor.



Vedat Muriç ve Max Kruse gibi iki as futbolcusundan yoksun olan Yanal, farklı alternatifler üzerinde duruyor. Şu anda forvet olarak elinde Mevlüt Erdinç olan tecrübeli çalıştırıcı, tek bir plana bağlı kalmıyor.



Mevlüt Erdinç’in ileri uçta olduğu, ideal sistemi sürdürme şansı olan Ersun Yanal, bir de 4-6-0’a yakın bir sistemi inceliyor. Victor Moses’ın en önde olduğu; Dirar-Garry Rodrigues kanatlarının yer aldığı sistemde Deniz Türüç de önemli bir alternatif. Zorlu deplasmanda A ve B planları hazır olan sarı-lacivertli teknik heyet, 3 puanın ne anlama geldiğini gayet iyi biliyor. Geçtiğimiz sezon zaman zaman Moses’ı ön alanda oynayan Yanal, Mevlüt Erdinç’in böylesine kritik bir mücadelede nasıl bir reaksiyon göstereceğini tam olarak kestiremiyor. Son ana kadar Vedat Muriç’in durumu da takip ediliyor.