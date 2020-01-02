Hücuma güç katmaya geldi

ONUR DİNÇER

Trabzonspor’un kadrosuna kattığı Badou N’Diaye, sezonun ikinci yarısında bordo-mavililerin gücüne güç katacak. Galatasaray’da oynadığı dönemden yakından tanınan Senegalli futbolcu, satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak Karadeniz ekibine katılacak.

Stoke City’de yeni teknik adam Martin O’Neil ile kasım ortasından itibaren kadronun dışında kalmaya başlayınca, Trabzon’a transferinin önü açılan Ndiaye’nin gelişiyle Trabzonspor orta sahası güçlenecek. Uzun süredir devam eden sakatlığını atlatarak sahalara dönen Onazi’nin de eklemlenmesiyle bu bölge için, ligin ikinci yarısında bol alternatifli seçenek oluşacak. Bu transfer, sezonun ilk bölümünde zaman zaman sakatlıklarla yaşanan oyuncu eksiklikleri ve kadro oluşturma sıkıntısına yeniden yakalanmamak adına da önemli bir hamle olarak öne çıktı.

Ndiaye, yeni takımının hücum kapasitesini de artıracak. Obi Mikel ve Onazi gibi hücum yönleri kısıtlı, daha çok savunmacı yönleriyle öne çıkan ön liberoların arasında, ofansif etkinliği ile bilinen Senegalli oyuncunun varlığı, orta sahanın ortasından geliştirilecek hücumları zenginleştirerek Trabzonspor’un bu alandaki eksiğini de kapatacak. Sık sık topla birlikte ileri çıkışları ve dikine paslarıyla orta alandan takımı süratlice hücuma çıkaran özelliğini Galatasaray’da oynadığı dönemde de gösteren Badou Ndiaye, hücum aksiyonlarının zayıf olduğu bölgeye hareket getirecek.