Hücumda zirve Fenerbahçe'nin

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de ilk 5 haftayı 10 puanla 2. sırada geçen Fenerbahçe, hücum gücüyle öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, 5 maç sonunda ligin hücum anlamında en iyi rakamlarına sahip takımı olarak zirveye çıktı.

Ankaragücü, Başakşehir ve Gazişehir önündeki galibiyetler ile Trabzonspor karşısında beraberlik gören Ersun Yanal’ın takımı, rakiplerine büyük üstünlük kurdu. 3-1 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor deplasmanında bile Fenerbahçe istatistiklerde kafa kafaya bir görüntü çizdi.

5 hafta sonunda; 95 şutla en fazla şut, 33 isabetle en fazla isabetli şut, 124 kez rakip ceza sahasında topla buluşma, 74 ile en fazla hücum pası, yüzde 88 ile en yüksek pas yüzdesi, yüzde 64 ile en çok topa sahip olma, 29 kez ile en çok hücum ortası, ayrıca 13 çalımla en iyi hücum çalımı Fenerbahçe’nin hanesine yazıldı.

5-0 kazanılan Gazişehir mücadelesinde, rakibine topla oynamada yüzde 76’ya yüzde 24’lük üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, şutlarda da 19’a 4, isabetli şutta 9’a 0 gibi rakamlar gördü. 2-1 galip gelinen Başakşehir maçında da yüzde 61’e 39’luk topla oynama üstünlüğü, 13’e 12’lik şut üstünlüğü yakalandı.

1-1 berabere biten Trabzonspor maçında da ezeli rakibine hücumsal anlamda üstünlük kuran Ersun Yanal’ın öğrencileri, yüzde 68’e 32’lik topla oynama, 9’a 5’lik isabetli şut, 6’ya 3 korner gibi rakamlarda daha iyi oldu. 2-1 galip gelinen Ankaragücü mücadelesinde de yüzde 67’ye 33’lük topla oynama üstünlüğü yakalayan sarı-lacivertliler, şut konusunda ise 30’a 6 gibi bariz bir baskınlık kurdu. 8’e 3 isabetli şut üstünlüğü de olan Fenerbahçe 8’e 1 korner başarısı aldı.

3-1 mağlup olunan ve 3 bireysel hata sonrası gol yiyen Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında bile topla oynamada yüzde 70’e 30, pas isabetinde yüzde 86’ya 71.3 üstünlük kurdu.

Müthiş ikili

Sarı-lacivertli takımda, hücumda Vedat Muriç ile Max Kruse ikilisinin başarısı dikkat çekiyor. 5 haftada 5 asist yapan Kruse ile 5 maçta 3 gol atan Muriç, takımın forvetteki yükünü çekiyor. İkilinin birbirleriyle uyumu da bir o kadar iyi oldu.

Ankaragücü maçında ortaklıkları sonucu 4 pozisyon bulan Kruse-Muriç ikilisi, 2. golde de başrolü oynadı; Alman yıldız asist yaptı, Kosovalı yıldız golü attı. Alanya deplasmanında da ortaklaşa 2 atak bulan Kruse-Muriç, Trabzonspor önünde 3 hücum, Başakşehir karşısında 2 hücum, Gazişehir önünde de 3 hücumda ortaklık kurdu.

OPTA’nın rakamlarında da Kruse-Muriç ikilisi 9’ar kezle ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncular oldu.