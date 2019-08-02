Huddersfield'in Zanka planı ortaya çıktı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler



Fenerbahçe transfer çalışmalarında hızlanmaya başladı. Sarı-lacivertliler ilk olarak stoper konusunu çözmeye çalışıyor. Audi Cup’ta defansif anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe’de ilk hedef Danimarkalı futbolcu Mathiah Jorgensen oldu. Zanka olarak tanınan 29 yaşındaki stoper için Fenerbahçe ciddi yol kat etti.



Danimarkalı futbolcunun da sarı-lacivertli formayı giymek istemesi işleri kolaylaştırdı. Ancak Huddersfield Town kulübü transferde frene basıyor. Her ne kadar gelecek hafta Premier Lig ve Championship için transfer dönemi sona erecek olsa da acele edilmiyor. Daha önce kadrosundaki Philip Billing’i 15 milyon pound gibi bir bonservisle Bournemouth’a satan Championship ekibi, Zanka’da da aynı yolu izleyecek.



Zanka için en az 3.5 milyon Euro isteyen İngiliz kulübü, daha aşağısına düşmeyecek. Yıldız stoperi tam değerine satmak isteyen Huddersfield, transfer dönemi kapansa bile League One ve League Two’da 2 Eylül’e kadar transfer devam edeceği için genç oyuncuları kiralam planını uygulayacak. Bu nedenle Zanka’nın satışı konusunda bir süre daha beklenecek

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