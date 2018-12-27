Huesca'dan flaş Serdar Gürler kararı!

Bu sezon yükseldiği İspanya La Liga'da dibe oturan Huesca, bazı oyuncuları gönderme kararı aldı.

İspanyol ekibinin teklif gelsin ya da gelmesin Werner, Semedo ve Longo'yla ilişiğini kesmeye karar veridği AS gazetesinin haberinde yer aldı.

Haberde Serdar Gürler ve Musto'ya da teklif gelmesi halinde bu oyuncuların gidişinin de değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

2019 yılında La Liga'da kalmak için savaş vermek isteyen Huesca bu nedenle kadrosunu değiştirme kararı aldı.

17 maçta sadece 8 puan toplayabilen ve 20. sırada yer alan Huesca, tek galibiyet alabildi.

Serdar Gürler şu ana kadar Huesca'da 13 maçta 480 dakika forma giyme şansı yakalarken 1 asist yaptı. Milli futbolcu Kral Kupası'nda da 2 maçta oynadı.

Huesa, Serdar Gürler'i 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Osmanlıspor'dan transfer etmişti.

Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda transferiyle ilgili bir soruya, 'Türkiye'yi özlüyorum. Reddedemeyeceğim bir teklif gelirse neden olmasın' dedi. (CnnTürk)

