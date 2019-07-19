19.07.2019 - 12:18| SERDAR SARIDAĞ / SKORER
Hugo gerçeği ortaya çıktı! Herkes Palmeiras diyor ama...
Beşiktaş'ın renklerine katmak için çaba sarf ettiği Vitor Hugo için Palmeiras 5 milyon euroluk teklif yaptı. Fiorentina bu teklife cazip buluyor. Ancak Brezilyalı stoperin kariyerini kesinlikle Avrupa'da sürdürmek istediği ortaya çıktı.
Brezilya basını, Beşiktaş'ın gündeminde ilk sırada yer alan Vitor Hugo'nun Palmeiras'a transfer olacağını ileri sürdü. Fiorentina'nın Brezilya ekibinin teklif ettiği 5 milyon euro bonservis bedelini kabul ettiği iddia edildi.
Ancak Brezilya stoperin kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ortaya çıktı. 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakıyor.
Siyah-beyazlı kulübün Hugo'nun menajeriyle bir görüşme daha yaparak transferi sonlandırması bekleniyor.