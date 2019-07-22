Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşHugo'nun Palmeiras'a transferinde pürüz! Anlaşamadılar...
22.07.2019 - 11:04| SKORER

Hugo'nun Palmeiras'a transferinde pürüz! Anlaşamadılar...

Beşiktaş'ın istediği Vitor Hugo için Palmeiras 4.5 milyon euro teklif etti, ancak Fiorentina bu öneriyi geri çevirdi.

Hugo'nun Palmeiras'a transferinde pürüz! Anlaşamadılar...

Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sırada yer alan Vitor Hugo ile ilgili flaş gelişme yaşandı.

Yahoo Esportes'te yer alan habere göre; Palmeiras, Brezilyalı stoper için Fiorentina'ya 4.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak bu öneriyi reddeden İtalyan ekibi 5.5 milyon euro istedi. Bu gelişmenin ardından bir diğer Brezilya ekibi Flamengo da transfer için devreye girdi.

Hugo 2017 yılında 8 milyon euro karşılığında Palmeiras'tan Serie A temsilcisine transfer olmuştu. 

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Başkan Orman, 3.5 milyon euroyu reddetti
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş yönetiminden flaş hamle! Burak Yılmaz...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Hazırlık maçında dikkat çekti! Genç forvet...
Fikret Orman: “Dünyanın en kolay işi transfer yapmak”
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eljif Elmas yarın İtalya'da! Sağlık kontrolü sonra imza...

Eljif Elmas yarın İtalya'da! Sağlık kontrolü sonra imza...

Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

Ghaylen Chaalali resmen Yeni Malatyaspor'da!

Ghaylen Chaalali resmen Yeni Malatyaspor'da!

Euroleague'de fikstür açıklandı

Euroleague'de fikstür açıklandı

Sıradaki Haber