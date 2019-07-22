Hugo'nun Palmeiras'a transferinde pürüz! Anlaşamadılar...

Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sırada yer alan Vitor Hugo ile ilgili flaş gelişme yaşandı.

Yahoo Esportes'te yer alan habere göre; Palmeiras, Brezilyalı stoper için Fiorentina'ya 4.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak bu öneriyi reddeden İtalyan ekibi 5.5 milyon euro istedi. Bu gelişmenin ardından bir diğer Brezilya ekibi Flamengo da transfer için devreye girdi.

Hugo 2017 yılında 8 milyon euro karşılığında Palmeiras'tan Serie A temsilcisine transfer olmuştu.