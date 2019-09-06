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06.09.2019 - 15:49

Hull City'li Angus MacDonald kanser olduğunu duyurdu

Hull City forması giyen Angus MacDonald’ın bağırsak kanseri olduğu açıklandı. İngiliz kulübü resmi sitesinden haberleri doğrularken tedavinin başlayacağı bildirildi.

Hull City'li Angus MacDonald kanser olduğunu duyurdu

 

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere’de futbolseverler üzücü bir haberle sarsıldı. İngiltere Championship takımlarından Hull City’nin oyuncusu Angus MacDonald’ın bağırsak kanseri olduğu belirtildi.

Ada basınına yansıyan haberlerde, MacDonald’ın bağırsak kanserine yakalandığı ancak henüz hastalığın ilk evrelerinde olduğu kaydedildi.

Hull City’den yapılan resmi açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun çok güçlü bir karakter olduğu ve bu üzücü habere çok güçlü reaksiyon göstereceği yazıldı. Tüm kulüp ve taraftarların yıldız futbolcuya her türlü desteğin sağlanacağı ifade edildi.

Hull Cityli Angus MacDonald kanser olduğunu duyurdu

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