Hüseyin Aydın: Kulüplere nefes aldırdık

TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Kulüplere nefes aldırdıklarını ifade eden Aydın, "Türkiye'nin gelirle ilgili bir sorunu yok, hatta gelirler çok iyi. Süper Lig, ilk 10 lige bakıldığında 7'nci sırada. Gider yönetiminde sorun var. UEFA kriteri, 'maaş ödemeleri gelirin şu kadarı olmalı' derken biz çok üstünde kalıyoruz. Pahalı hoca veya futbolcu, gelir de elde edemiyorsan açık veriliyor. Maaş oranı gelirin yüzde 50'si olmalı, bizde yüzde 80. Gider iyi yönetilmediğinde kulüpler faiz öder duruma gelmiş. Bankalar da bundan rahatsızlık hissetmemiş ama hissetmeli, hissettik. Toplam 10 milyar bir borçtan bahsediyoruz. 12 banka ve 15 faktoring; her biriyle bir kredi ilişkisi var. Faizi bile ödenemiyor. Tek başına bunu yapamazdık ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile birlikte hareket ettik. Sistemin normalleşmesini sağladık. Banka-müşteri ilişkisi var. Kulüplerin çoğu A.Ş.. Kimsenin borcunu silmedik. Cari piyasa koşulları ne getiriyorsa onu yaptık . Hibe de yapmadık. Yeni kurallar ve koşullar getirdik" diye konuştu.

"İLK DEFA BÜTÇE KAVRAMI GETİRDİK"

İlk defa bütçe kavramını getirdiklerini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"İlk defa bir bütçe kavramı getirdik. Bütçenize göre harcama yapacaksınız. Gideri yönetmeyenlerin geliri ne olursa olsun sonuç hüsran. TFF ile bu bütçenin kurallarına göre izlenip izlenmediği, yapılıp yapılmadığının kuralları koyuldu. İlk yıl yüzde 30, ikinci yıl ise 15 bir opsiyon koyuldu. Bu bir uyum dönemi. 70-80 milyon Euro'luk takımın 3-4 yıllık kontratlarla hemen değişim yapması zor. Hemen 20 milyonluk bir kadroya düşülmüyor. Disiplinin sağlandığı, kuralların uygulandığı bir dönem olacak. Ekonominin de futbolun içinde konuşulması gerekiyor. Kulüpler samimi olarak bir kefalet ya da taahüdü olmayan bir imza atıyor. Kurumsal kimlik olarak kurgulanan yapıya imza atılarak bir beyan; esas olan da samimiyet. Bir başkan geldi, 'bir miktar verdik kulübe, giderken alacağım' diye bir şey yok. Gelir ve gideri disiplin altına aldık. En iyi futbolcuyu alabilirisiniz, istediğiniz oyuncuyu kadronuza katabilirsiniz ama bizim koyduğumuz kurallara uymazsanız federasyon ceza veriyor, mesela puan silme cezası."

"KAYYUM OLMAYACAK"

"Bu işi birlikte götüreceğiz ki 6 milyarlık bir bütçe var ve onun da geri gelmesi lazım" diye sözlerini sürdüren Aydın, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilirlik ve yaşatmaktan yanayız. Neyi yaparsanız uygundur ne yapmazsanız uygun değildir. Açık verildiğinde gerektiğinde lisans verilmeyebilir. Asli iş federasyonun. Biz iş ortağıyız. Finans anlamında katkıda bulunan, kural koyan değiliz. Yasal sınırları içinde tahammül gösteriyoruz. İyi çalışıldığında iyi neticeler elde edilir. Finansal olarak kötü yönetilen bir kulübün saha sonucunun iyi olacağını düşünmek yanlış olur. Devlet büyük büyük stadyumlar yapıyor, bunun içini doğru doldurmalıyız. Paranın geriye dönmesini istiyoruz. Kurallara uyulmadığında saha içinde uyarı alınıyorsa, biz de sarı-kırımızı kartları uygulayacağız o da hukuki bir durum. Kayyum falan da olmayacak. Kulübün yöneticileri var ve bu işi onlar yapıyor. Düzenli yönetilecek. Gelirde ilk 7'deyiz. Her lig artı ile kapatırken biz sezonu negatif ile kapatıyoruz. İki sene anapara yok, faiz alıyoruz. Faiz almadığımızda borç büyüyor. Borcu büyütmeyecek her firmaya olumlu bakıyoruz. Borcu büyümedikçe ve nakit akışı varsa devam etmesini istiyoruz. Faiz alınmadığında yönetilemez hale geliyor. Borçlar şu an yönetilebilirdir."

Dört büyük kulüp içinde ilk anlaşmayı Trabzonspor ile yaptıklarını hatırlatan TBB Başkanı Hüseyin Aydın, "4 büyük kulüp içinde ilk önce Trabzonspor ile anlaştık. İyi bir anlaşma oldu, güzel devam ediyor. Beşiktaş ile yaptık. Beşiktaş ile anlaştık. Yeni başkanın bir talebi oluyor. Galatasaray ile yaptık. Fenerbahçe ile olumlu görüşmeler sürüyor. Anadolu'da Konyaspor ile Kayserispor ile yaptık. Bize gelip de yapmadığımız var mı? Reddettiğimiz yok, görüşmeler sürüyor. Süper Lig'in gelirleri çok iyi. 8'de 1'e düşüyor gelirler. Süper Lig'deki bir takımın 1'inci Lig'e düşmesi en korktuğumuz bir durum. Ligde kalabilir mi, bir korku salınırsa para vermek zor oluyor" dedi.