Hüseyin Eroğlu'dan oyunculara tam not

Maçın yaklaşık 60 dakikalık diliminde istediklerini sahaya yansıttıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Ciddi pozisyonlara girdik. Özellikle Ersel ve Anıl rakip kalede tehlikeli oldular ayrıca iki de gol attı. Bu bizim için umut verici" dedi.

Haftaya iç sahada oynayacakları Eskişehirspor müsabakasına kadar daha hazır hale geleceklerini belirten Eroğlu, "Sakatlıkları süren Enes, Okan, Muhammet ve Kemal takıma dönecek. Alternatiflerimiz artacak. Hızlı bir şekilde oyuncularımızın istediğimiz seviyeye geleceğini düşünüyorum. Göztepe karşısında Ümit Milli Takım'da görev alan Ravil ve Atakan'dan da yararlanamadık. Tam takım olduğumuz zaman işler bizim açımızdan iyi duruma gelecek" diye konuştu.