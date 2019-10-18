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BeÅŸiktaÅŸlÄ± YÃ¶netici HÃ¼seyin YÃ¼cel, siyah beyazlÄ± kulÃ¼pte 20 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan seÃ§imli genel kurul Ã¶ncesinde asistanaliz.com'un canlÄ± yayÄ±n konuÄŸu oldu. BeÅŸiktaÅŸ'ta baÅŸkan adayÄ± Serdal AdalÄ±'nÄ±n yÃ¶netiminde seÃ§ime girecek olan YÃ¼cel, Ã¶zel aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

"SEÃ‡Ä°M DEMOKRATÄ°K BÄ°R ORTAMDA GEÃ‡SÄ°N"

YÃ¼cel, seÃ§imin birleÅŸtirici olmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yaparken, "Arzu ediyoruz ki demokratik bir havada bir seÃ§im geÃ§sin. Her aday birbirleriyle kucaklaÅŸsÄ±n. BeÅŸiktaÅŸ'a yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde seÃ§imi tamamlamamÄ±z Ã§ok Ã¶nemli. Son ana kadar adaylar Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸtÄ± ve soru iÅŸaretleri vardÄ±. Konu BeÅŸiktaÅŸ olunca seÃ§ime 4 adayla start verildi, 3 adaya dÃ¼ÅŸtÃ¼. BeÅŸiktaÅŸ sahipsiz kalmaz dediler ve aday oldular. TÃ¼m adaylara baÅŸarÄ±lar" dedi.Â

"FÄ°KRET ORMAN'IN KÄ°ÅžÄ°SEL KARARI"

Fikret Orman'Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± seÃ§im kararÄ± iÃ§in de YÃ¼cel, "SayÄ±n baÅŸkanÄ±n kiÅŸisel kararÄ±. SaygÄ± duymalÄ±yÄ±z. Ä°lk gÃ¼n ne sÃ¶ylediyse son gÃ¼n de onu sÃ¶yledi ve sonrasÄ±nda 4 aday Ã§Ä±ktÄ±. Serdal aÄŸabey ile 1 yÄ±ldÄ±r beraberdik. Elimizden geldiÄŸince katkÄ± saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ve zor bir dÃ¶nemde geldik. Stadyum yapÄ±ldÄ±, TÃ¼rkiye'yi Åžampiyonlar Ligi'nde en iyi ÅŸekilde temsil ettik ve sonrasÄ±nda bÃ¶yle bir iniÅŸ yaÅŸandÄ± ve bÃ¶yle bir yola girdik" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"SÃ–YLEMLER Ä°CRAATA DÃ–KÃœLMELÄ°"

SeÃ§im konuÅŸmalarÄ± esnasÄ±nda 'zihniyet' kelimesinin yalnÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±labileÄŸine deÄŸinenÂ YÃ¼cel, "Zihniyet kelimesi ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ve bÃ¶lÃ¼cÃ¼. SÃ¼leyman Seba'dan baÅŸlayan gÃ¶rev almÄ±ÅŸ baÅŸkanlarÄ± seversiniz sevmezsiniz, iyi iÅŸler ya da hatalÄ± iÅŸler yapmÄ±ÅŸlardÄ± belki ama BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Zihniyet derken kÃ¶tÃ¼ algÄ±lanÄ±yor. BÃ¼tÃ¼n olmak gerekiyor, herkes kenetlenmeli. Birlik olunmalÄ± sÃ¶ylemler icraata dÃ¶kÃ¼lmeli" diye konuÅŸtu.

"YÃ–NETÄ°MDE YER ALMAK Ä°Ã‡Ä°N ÅžART KOÅžMADIM"

YÃ¼cel, Serdal AdalÄ±'nÄ±n yÃ¶netim kurulunda gÃ¶rev almak iÃ§in bir pazarlÄ±k yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerken, "Åžart yok. YÃ¶netim kurulunda adaylar aÃ§Ä±klandÄ± ve en genÃ§ yÃ¶netici adayÄ± benim. Serdal baÅŸkan nasÄ±l takdir ederse Ã¶yle hareket ederiz. Serdal AdalÄ± baÅŸkan olunca beraber Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m dedi ve ben de sizinle olurum dedim. Teklifini kÄ±rmadÄ±m. GÃ¶rev iÃ§in pazarlÄ±k yapmadÄ±m. Rahmetli SÃ¼leyman Seba'nÄ±n bir lafÄ± var ben 'BeÅŸiktaÅŸ'a hizmet etmeye, hamal olmaya geldim' diye. Biz de hizmet etmeye geliyoruz. Birlik ve beraberliÄŸi saÄŸlayalÄ±m, kim seÃ§ilirse seÃ§ilsin buna dikkat edelim" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â

"OCAK'A KADAR 150, MAYIS'A KADAR DA 250 MÄ°LYON TL GEREKÄ°YOR"

HÃ¼seyin YÃ¼cel, Â kulÃ¼bÃ¼n borcu hakkÄ±nda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: Â "1 Ocak'a kadar borÃ§suzluk yazÄ±sÄ±nÄ± almamÄ±z gerekiyor ve bunun iÃ§in 150 milyon TL'lik bir kaynaÄŸa ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bankalar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz bulunuyor, buralardan sonuÃ§ alamazsak elimizi taÅŸÄ±n altÄ±na koyacaÄŸÄ±z. 31 MayÄ±s'a kadar da 250 milyon TL gerekiyor.. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±yoruz. YÃ¶netimimizde bankalarda Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ bir aÄŸabeyimiz var ve bu konu Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Son senelerde Ã‡in ve Japonya Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k, eski futbolcumuz Fabian Ernst Amerika'da BeÅŸiktaÅŸ Futbol Okulu aÃ§Ä±yor Bu tanÄ±tÄ±m iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli."Â

"HOCAMIZIN Ä°HTÄ°YAÃ‡LARINA GÃ–RE TRANSFER YAPACAÄžIZ"

Transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini sÃ¶yleyen YÃ¼cel, "BÃ¼tÃ§emiz doÄŸrultusunda, hocamÄ±zÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±na gÃ¶re transfer yapacaÄŸÄ±z. Kagawa transferinde transfer komitesinde gÃ¶revli deÄŸildim ancak Åženol hocamÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k, o da neden olmasÄ±n dedi ve Kagawa ile Ã¶yle anlaÅŸtÄ±k. KalmasÄ±nÄ± Ã§ok istedik, Ä°spanya'da futbol oynamak istediÄŸini biliyorduk ama 2'nci Lig'de forma giymeyi tercih etti, hayret edilecek bir olay" diye konuÅŸtu.Â

BaÅŸkan adayÄ± Serdal AdalÄ±'nÄ±n Talisca'nÄ±n transferi iÃ§in sÃ¶ylediklerinin Â ironi olduÄŸunu belirten YÃ¼cel, "Onu ironi yaparak sÃ¶yledi. YÄ±llÄ±k 9 milyon Euro yÄ±llÄ±k Ã¼creti var. ParayÄ± bulsanÄ±z bile onu getirerek iÃ§ dengeleri bozmak ne kadar mantÄ±klÄ± olur? Â Abdullah AvcÄ± hocamÄ±zla ve ekibiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸerek gerekli yerlere takviyeler yapmak iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼r ve deÄŸerlendirmeler yapÄ±lÄ±r" dedi.

"AMATÃ–R BRANÅžLARIMIZA REKABETÃ‡Ä° BÄ°R ORTAM SAÄžLAMAYA Ã‡ALIÅžACAÄžIZ"

YÃ¶netici olarak siyah beyazlÄ± kulÃ¼pte Ã§ok az sÃ¼re gÃ¶rev aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten YÃ¼cel, "O kadar az sÃ¼re gÃ¶rev aldÄ±k ki. Ã‡ok da zor bir dÃ¶nemde gÃ¶reve geldik. Ama basketbol ve voleybolda ana sponsorlarÄ±mÄ±z var. 16'ya yakÄ±n amatÃ¶r branÅŸÄ±mÄ±z var ve kapatmaya gitmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Hepsini tek sponsorun altÄ±nda birleÅŸtirerek Ã¶nce branÅŸlarÄ±n yaÅŸatmak sonra ise onlara rekabetÃ§i bir ortam saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Sponsorluk iÃ§in giriÅŸimlerimiz var ve seÃ§ilirsek onu aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â

"HOCAMIZ TÃœRKÄ°YE'DE PARMAKLA GÃ–STERÄ°LECEK KALÄ°TEDE"

Abdullah AvcÄ± iÃ§in ligin en iyi teknik adamlarÄ±nda biri diyen YÃ¼cel, " BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n tarihine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bir iki istisna haricinde sportif sonuÃ§lara gÃ¶re teknik direktÃ¶r deÄŸiÅŸtiren bir camia deÄŸiliz. AnkaragÃ¼cÃ¼ ve Galatasaray maÃ§larÄ±ndan iyi sonuÃ§lar alarak taraftarÄ±n ve camianÄ±n moralini yerine getireceÄŸiz. Â Sportif baÅŸarÄ± Ã§ok Ã¶nemli 3 yÄ±llÄ±k planlama yapÄ±lan bir hoca iÃ§in ÅŸu maÃ§Ä± kaybettik, hocayÄ± gÃ¶nderelim Ã§ok rasyonel deÄŸil. HocamÄ±z TÃ¼rkiye'de parmakla gÃ¶sterilecek kalitede. Son derece ÅŸansÄ±z baÅŸladÄ±, sakatlÄ±klarÄ±mÄ±z oldu. Ligin baÅŸÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kartlar gÃ¶rdÃ¼k. OyuncularÄ±mÄ±zÄ±n hatalarÄ± da Ã¼st Ã¼ste geldi. Hafta sonu oynayacaÄŸÄ±mÄ±z AnkaragÃ¼cÃ¼ deplasmanÄ±na 5 eksikle gidiyoruz. Sadece BeÅŸiktaÅŸ kÃ¶tÃ¼ futbol oynamÄ±yor, diÄŸer rakipleri de en az BeÅŸiktaÅŸ kadar kÃ¶tÃ¼ top oynuyor ve daha ligin baÅŸÄ±, fazla bir puan farkÄ± da yok. Kenetlenmemiz ve taraftarÄ±mÄ±zla bir olmamÄ±z lazÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.Â

"Ã–NCELÄ°K BÄ°RLÄ°K VE BERABERLÄ°K"

BeÅŸiktaÅŸ seÃ§iminde baÅŸkan adaylarÄ±ndan birisi olan ve sonrasÄ±nda adaylÄ±ktan Ã§ekilen Ä°smail Ãœnal iÃ§in de YÃ¼cel, "Ä°smail Ãœnal'Ä±n kendi takdiri ve kararÄ±. Herhangi bir konuÅŸma bile olmadÄ±. Kongrede yaklaÅŸÄ±k 14000 seÃ§menimizin oy kullanma hakkÄ± bulunuyor. GÃ¶nÃ¼l ister ki hepsi oy kullanmaya gelsin. Rekor kÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum, Ã§ok Ã¶nemli bir seÃ§im. TÃ¼m BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar hÃ¼r iradeleriyle oyunu kullansÄ±n ve BeÅŸiktaÅŸ'a sahip Ã§Ä±ksÄ±n. Tahminimce kazanan aday 1000-1500 oy farkla kazanacaktÄ±r. SeÃ§im demokratik bir ortamda olsun. KÄ±rgÄ±nlÄ±klar olmasÄ±n, herkes birbirinin yÃ¼zÃ¼ne bakacak. SÃ¶ylemlerimizde birleÅŸtirici olalÄ±m. Ã–ncelik birlik ve beraberlik" dedi.Â

"BJK Â TV'NÄ°N BÄ°ZE MALÄ°YETÄ° 35-40 MÄ°LYON TL'YDÄ°"

BJK TV'nin Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir ekonomik yÃ¼k olduÄŸunu sÃ¶yleyen YÃ¼cel, "BJK Â TV'nin bize maliyeti 35-40 milyon TL'ydi. Gelirimiz ise sÄ±fÄ±rdÄ±. Bunu dijital ortama taÅŸÄ±dÄ±k . BJK TV'yi aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸana muhalefet ederim. BJK TV'de en Ã§ok izlendiÄŸimiz gÃ¼n 5 bin kiÅŸi izlemiÅŸ, dijital ortamda ise ilk videomuz 1.1 milyon kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendi ve buraya yatÄ±rÄ±m yaparak buradan gelir de elde edeceÄŸiz ve buradan gelir de elde edeceÄŸiz" dedi.Â